Суд Северной Ирландии заблокировал скандальный закон о депортации мигрантов в Руанду

Высокий суд Северной Ирландии 13 мая приостановил выполнение на своей территории британского закона, который предусматривает высылку искателей убежища в Руанду – шаг, который, по словам Лондона, призван сдержать нелегальную миграцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Суд рассматривал иск Комиссии по правам человека Северной Ирландии и 16-летнего искателя убежища из Ирана. Они утверждали, что закон о депортации в Руанду нарушает Виндзорскую рамочную договоренность – соглашение между Лондоном и ЕС, которое заключили в феврале 2023 года для урегулирования движения через североирландскую границу после Brexit.

Рамочная договоренность касается в основном вопросов торговли, но также содержит положение, которое обязывает Великобританию не ослаблять положения о правах человека в соответствии со Страстнопятничным соглашением 1998 года, которое положило конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии.

Реклама:

Судья североирландского Высокого суда установил, что некоторые элементы закона о депортации в Руанду приводят к значительному ограничению прав, которыми пользуются искатели убежища в Северной Ирландии.

Он также признал отдельные части закона несовместимыми с Европейской конвенцией по правам человека.

В британском правительстве уже успели заявить, что решение суда Северной Ирландии не изменит план правительства по отправке нелегальных мигрантов в Руанду и что свою позицию Лондон будет доказывать в апелляции.

Напомним, в апреле парламент Великобритании принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

"Остановить лодки" было одним из ключевых премьерских обещаний Риши Сунака, однако есть немало критиков принятого решения. Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства.