У Британії знову оскаржили у суді суперечливий закон про депортацію мігрантів до Руанди

Верховний суд Сполученого Королівства розгляне новий позов проти ухваленого закону щодо депортації нелегально прибулих шукачів притулку до Руанди.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Профспілка FDA, що об’єднує британських держслужбовців вищої та середньої ланки, подав позов проти остаточно затвердженого закону.

Члени профспілки побоюються, що їм наказуватимуть ігнорувати критичні рішення Європейського суду з прав людини у контексті закону про депортацію до Руанди.

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Верховний суд визнав позов прийнятним для розгляду. Слухання заплановані на перший тиждень червня.

Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

"Зупинити човни" було однією з ключових прем’єрських обіцянок Ріші Сунака, проте є чимало критиків ухваленого рішення.

У Британії вже почали затримувати людей, яких включили у списки на депортацію.

Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства. При цьому прем’єр Британії заявив, що Британія не прийматиме назад людей, які таким чином потрапили до Ірландії.

Водночас 1 травня Британія зафіксувала наймасовіше прибуття мігрантів через Ла-Манш з початку 2024 року.