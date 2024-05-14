Туск не видит иностранного следа в недавней серии пожаров в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока ничто не говорит об ответственности внешних сил за недавние пожары в стране.

Об этом он сказал после заседания правительства во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Туск сообщил, что правительство начало заседание с брифинга главы Министерства внутренних дел и координатора спецслужб Томаша Семоняка.

"Мы получили прежде всего коммюнике в связи с событиями последних нескольких десятков часов. Речь идет о резонансных пожарах как в торговом центре в Варшаве, так и на мусорной свалке.

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Для нас было очень важно выяснить, есть ли основания для этих спекуляций, что эти пожары могут быть связаны с деятельностью иностранных служб, или мы имеем дело с актами саботажа и диверсий", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что "пока нет оснований считать, что любой из этих пожаров, которые произошли в Польше за последние несколько десятков часов, начиная с выходных, является результатом действия внешних сил". Он добавил, что это "никоим образом не уменьшает угрозу возможных диверсий".

Туск сообщил, что "за последние несколько недель, также благодаря сотрудничеству союзников, польское государство предотвратило, сорвало подготовленные попытки таких непосредственных действий, включавших в себя также саботаж и попытки поджогов".

"Дело очень серьезное. Это состояние повышенной готовности абсолютно необходимо. И в связи с войной, и в связи с увеличением активности служб, а также в связи с ситуацией на польско-белорусской границе", – оценил он.

За последние дни в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

В правительстве не стали исключать, что часть из них могут быть проявлением враждебной деятельности.