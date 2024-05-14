В урядовій коаліції Італії виник розкол через закон про пільги для домовласників

У керівній коаліції Італії виникли суперечки через схвалення нових обмежень щодо стимулювання ремонту житла домовласниками на тлі прагнень уряду зменшити дефіцит бюджету.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Уряд прем'єрки Джорджії Мелоні не зміг обмежити стимули, запроваджені її попередниками, які менш ніж за чотири роки коштували державі понад 219 мільярдів євро та лягли важким тягарем на бюджет країни.

Найщедріший стимул, так званий "Супербонус", дозволив домовласникам вирахувати вартість енергозберігаючих робіт зі своїх податків протягом 4-10 років або використати податковий кредит як форму оплати при розрахунках з будівельниками чи банками.

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Згідно з планом міністра економіки та провідного члена керівної партії "Ліга" Джанкарло Джорджетті, вплив податкових пільг, що випливають зі схеми "Супербонус", мають розподілити на 10 років.

Це положення має зворотну силу та застосовується до платежів, здійснених з січня, у разі його ухвалення.

Втім, представник іншої урядової партії "Вперед, Італіє" та міністр закордонних справ Антоніо Таяні наполягає на послабленні обмежень та заявив, що його політсила не підтримає план, якщо Джорджетті відмовиться його змінити.

"Без змін наша партія голосуватиме проти", – зазначив він.

Напередодні червневих виборів до Європарламенту Таяні таким чином стає на бік бізнесу та банків, які скаржаться, що ці заходи можуть знецінити частину податкових кредитів, які вони вже отримали як оплату.

Нові обмеження покликані дозволити Італії відновити більш жорсткі цілі щодо дефіциту на наступні два роки, які були встановлені у вересні.

Повідомляли, що в італійській партії Forza Italia, що входить до головної політичної групи Європарламенту – Європейської народної партії – розійшлися думки щодо підтримки кандидатури Урсули фон дер Ляєн у боротьбі за позицію наступного президента Єврокомісії.

Перед цим журналісти італійського суспільного мовника RAI 6 травня оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду".