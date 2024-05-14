В правительственной коалиции Италии возник раскол из-за закона о льготах для домовладельцев

В правящей коалиции Италии возникли споры из-за одобрения новых ограничений по стимулированию ремонта жилья домовладельцами на фоне стремлений правительства уменьшить дефицит бюджета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правительство премьера Джорджии Мелони не смогло ограничить стимулы, введенные ее предшественниками, которые менее чем за четыре года стоили государству более 219 миллиардов евро и легли тяжелым бременем на бюджет страны.

Самый щедрый стимул, так называемый "Супербонус", позволил домовладельцам вычесть стоимость энергосберегающих работ из своих налогов в течение 4-10 лет или использовать налоговый кредит как форму оплаты при расчетах со строителями или банками.

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Согласно плану министра экономики и ведущего члена правящей партии "Лига" Джанкарло Джорджетти, влияние налоговых льгот, вытекающих из схемы "Супербонус", должны распределить на 10 лет. Это положение имеет обратную силу и применяется к платежам, осуществленным с января, в случае его принятия.

Впрочем, представитель другой правительственной партии "Вперед, Италия" и министр иностранных дел Антонио Таяни настаивает на ослаблении ограничений и заявил, что его политсила не поддержит план, если Джорджетти откажется его изменить.

"Без изменений наша партия будет голосовать против", – отметил он.

Накануне июньских выборов в Европарламент Таяни таким образом становится на сторону бизнеса и банков, которые жалуются, что эти меры могут обесценить часть налоговых кредитов, которые они уже получили в качестве оплаты.

Новые ограничения призваны позволить Италии восстановить более жесткие цели по дефициту на следующие два года, которые были установлены в сентябре.

Сообщалось, что в итальянской партии Forza Italia, входящей в главную политическую группу Европарламента – Европейскую народную партию – разошлись во мнениях относительно поддержки кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен в борьбе за позицию следующего президента Еврокомиссии.

Перед этим журналисты итальянского общественного вещателя RAI 6 мая объявили забастовку, протестуя против контроля со стороны премьер-министра Джорджии Мелони и обвинив ее в попытке превратить телеканал в "рупор правительства".