Віцепрем'єр Італії пропонує Макрону "підлікуватись" через заяви про війська в Україні

Лідер італійської ультраправої партії "Ліга" та віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні розкритикував ексголову уряду Маріо Монті, який підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість введення військ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Сальвіні сказав, що його засмутило обговорення з боку "навіть Монті" можливості відправлення італійських військових в Україну, яке настало слідом за заявами французького президента.

"Ці люди повинні підлікувати психіку: ті, хто так думають і говорять, як про щось нормальне, а це стосується і Макрона, і Монті, є небезпечними. Говорячи про італійських солдатів, які можуть поїхати воювати і загинути в Україні, я вважаю це дуже серйозною річчю", – додав він.

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Своєю чергою голова комітету у справах ЄС нижньої палати парламенту Італії Алессандро Джільо Вінья, який також входить до "Ліги", запросив посла Франції детальніше пояснити заяви Макрона про війська.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа. Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

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