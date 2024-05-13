Суд залишив у силі екстремістський статус ультраправої партії Німеччини

Вищий регіональний суд на заході Німеччини відхилив апеляцію партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") проти її класифікації як ультраправої екстремістської організації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Суд у Мюнстері постановив, що таке визначення було обґрунтованим та не порушує конституцію ФРН або європейське законодавство.

Цей статус полегшує національній розвідувальній службі Німеччини BfV розслідування та стеження за членами партії або вербування інформаторів зсередини організації.

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"Суд вважає, що є достатньо доказів того, що "АдН" переслідує цілі, які суперечать людській гідності певних груп, а також демократії", – написали в рішенні судді.

За їхніми словами, є підстави підозрювати, що принаймні частина партії хоче надати другорядний статус німецьким громадянам з міграційним минулим.

"АдН" розкритикувала це рішення, стверджуючи, що під час процесу бракує "достатнього з'ясування фактів". Партія заявила, що подасть ще одну апеляцію.

Політична сила безуспішно оскаржувала це рішення в суді нижчої інстанції в західному місті Кельн у 2022 році. Вона все ще може оскаржити його на федеральному рівні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вже привітала рішення суду, зазначивши, що воно "показує, що ми є демократією, яка захищається".

На тлі поновлення дебатів про можливість заборонити діяльність правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" з’явилися розмови про менш радикальну опцію – позбавлення її фінансування, проте з правової точки зору це може бути не менш складно.

Раніше адміністративний суд Кельна постановив, що німецькі спецслужби можуть класифікувати молодіжну організацію "АдН" як екстремістський рух.

Перед цим у східній німецькій землі Саксонії партію "Альтернатива для Німеччини" визнали крайньою правою екстремістською організацією.

Після Тюрингії та Саксонії-Ангальт Саксонія стала третьою федеральною землею, яка класифікувала партію таким чином.