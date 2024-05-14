У Німеччині очікують на вирок щодо ультраправого депутата за використання нацистського гасла

Суд у Німеччині, як очікують, винесе у вівторок вирок у справі одного з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорна Гьоке, якого звинувачують у свідомому використанні нацистського гасла у своїй промові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

На суді обвинувачений засвідчив, що є "абсолютно невинним". Колишній вчитель історії назвав себе "законослухняним громадянином". Заключні аргументи та винесення вироку очікують у вівторок.

Обвинувальний вирок не обов'язково матиме прямий вплив на політичні амбіції Гьоке. Суди у Німеччині можуть ухвалювати рішення про заборону особі, яка була засуджена до щонайменше шести місяців ув'язнення, голосувати або бути обраною на певний час.

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Втім, це не відбувається автоматично, і суд вже вказав, що тюремне ув'язнення є малоймовірним.

Політика звинувачують у використанні символіки неконституційних організацій, за що йому загрожує штраф або тюремне ув'язнення терміном до трьох років.

Прокурори стверджують, що коли Гьоке закінчив свою промову в травні 2021 року словами "Все для Німеччини!", він знав про походження цієї фрази як гасла нацистських штурмовиків, втім, обвинувачений стверджує, що це "повсякденна приказка".

Провідний член ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" постав перед судом у квітні.

Напередодні вищий регіональний суд на заході Німеччини відхилив апеляцію партії "Альтернатива для Німеччини" проти її класифікації як ультраправої екстремістської організації.

Раніше адміністративний суд Кельна постановив, що німецькі спецслужби можуть класифікувати молодіжну організацію "АдН" як екстремістський рух.

Перед цим у східній німецькій землі Саксонії "Альтернативу для Німеччини" визнали крайньою правою екстремістською організацією.