Политику "Альтернативы для Германии" выбрали наказание за нацистский лозунг
Суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в своей речи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Суд признал 52-летнего лидера "АдГ" в Тюрингии виновным из-за использования запрещенного в Германии лозунга "Alles für Deutschland" ("Все для Германии") на предвыборном мероприятии в 2021 году и приговорил к 100 ежедневным штрафам по 130 евро.
Прокуратура по делу требовала для политика шести месяцев условного заключения, подчеркивая, что он не мог не знать о запрете этого нацистского лозунга. Защита же ссылалась на то, что Хёке во время выступления ни разу не упомянул о нацистской эпохе.
Впервые Хёке предстал перед судом в апреле.
Отметим, что регионального лидера "АдГ" обвиняют в еще минимум двух случаях использования лозунга "Alles für Deutschland", причем они произошли уже после того, как ему было известно о первом суде. Даты судебных заседаний по этим двум случаям еще не назначены.
"Альтернатива для Германии" в Тюрингии отнесена к категории правоэкстремистских партий и находится под наблюдением спецслужб. Бьорн Хёке является ее земельным лидером и будет участвовать в земельных выборах 1 сентября.
Накануне высший региональный суд на западе Германии отклонил апелляцию партии "Альтернатива для Германии" против ее классификации как ультраправой экстремистской организации.