У Молдові хочуть тимчасово заборонити проросійську партію, пов'язану з олігархом Шором

Міністерство юстиції Молдови звернулося до суду з проханням заборонити на шість місяців діяльність проросійської партії "Шанс", афілійованої з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У позові молдовський Мін'юст називає підставою тимчасової заборони діяльності "Шансу" те, що під час перевірки партії Центральною виборчою комісією її керівництво не надало повні дані про свою діяльність, порушивши закон.

"Міністерство юстиції зареєструвало в суді сектора Центр (район Кишинева. – Ред.) позов, за допомогою якого вимагає застосувати положення закону про політичні партії, обмеживши роботу партії "Шанс" на шість місяців", – заявили у відомстві.

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Згідно зі звітом, який опублікувала Служба інформації та безпеки Молдови торік, "Шанс" фактично фінансує олігарх-утікач Ілан Шор, якого засудили до 15 років в'язниці у так званій справі про "крадіжку мільярда" з банківської системи країни.

Тоді це стало підставою для урядової комісії зняти кандидатів "Шансу" з місцевих виборів у жовтні 2023 року.

"Шанс" виник після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним інший політичний проєкт Шора – однойменну політичну партію – і заборонив її діяльність через зв'язки з Росією.

Тим часом минулого місяця партії, пов'язані з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, створили передвиборчий блок "Перемога" під час заходу, що відбувся в одному з готелів Москви.