В Молдове хотят временно запретить пророссийскую партию, связанную с олигархом Шором
Министерство юстиции Молдовы обратилось в суд с просьбой запретить на шесть месяцев деятельность пророссийской партии "Шанс", аффилированной с беглым олигархом Иланом Шором.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
В иске молдовский Минюст называет основанием временного запрета деятельности "Шанса" то, что во время проверки партии Центральной избирательной комиссией ее руководство не предоставило полные данные о своей деятельности, нарушив закон.
"Министерство юстиции зарегистрировало в суде сектора Центр (район Кишинева. – Ред.) иск, с помощью которого требует применить положения закона о политических партиях, ограничив работу партии "Шанс" на шесть месяцев", – заявили в ведомстве.
Согласно отчету, опубликованному Службой информации и безопасности Молдовы в прошлом году, "Шанс" фактически финансирует беглый олигарх Илан Шор, которого приговорили к 15 годам тюрьмы по так называемому делу о "краже миллиарда" из банковской системы страны.
Тогда это стало основанием для правительственной комиссии снять кандидатов "Шанса" с местных выборов в октябре 2023 года.
"Шанс" возник после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным другой политический проект Шора – одноименную политическую партию – и запретил ее деятельность из-за связей с Россией.
Между тем в прошлом месяце партии, связанные с беглым молдовским олигархом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Москвы.