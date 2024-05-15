В Молдове хотят временно запретить пророссийскую партию, связанную с олигархом Шором

Министерство юстиции Молдовы обратилось в суд с просьбой запретить на шесть месяцев деятельность пророссийской партии "Шанс", аффилированной с беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В иске молдовский Минюст называет основанием временного запрета деятельности "Шанса" то, что во время проверки партии Центральной избирательной комиссией ее руководство не предоставило полные данные о своей деятельности, нарушив закон.

"Министерство юстиции зарегистрировало в суде сектора Центр (район Кишинева. – Ред.) иск, с помощью которого требует применить положения закона о политических партиях, ограничив работу партии "Шанс" на шесть месяцев", – заявили в ведомстве.

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Согласно отчету, опубликованному Службой информации и безопасности Молдовы в прошлом году, "Шанс" фактически финансирует беглый олигарх Илан Шор, которого приговорили к 15 годам тюрьмы по так называемому делу о "краже миллиарда" из банковской системы страны.

Тогда это стало основанием для правительственной комиссии снять кандидатов "Шанса" с местных выборов в октябре 2023 года.

"Шанс" возник после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным другой политический проект Шора – одноименную политическую партию – и запретил ее деятельность из-за связей с Россией.

Между тем в прошлом месяце партии, связанные с беглым молдовским олигархом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Москвы.