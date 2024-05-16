Словацькі ЗМІ пишуть, що Фіцо прооперували і він при тямі

Словацькі видання Aktuality та Dennik N ввечері 15 травня повідомили, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який став жертвою замаху, був прооперований і перебуває при тямі.

Про це пише "Європейська правда".

Видання не повідомляють подробиць про операцію над Фіцо, яка тривала понад чотири години. Офіційні джерела не коментували стан здоров'я посадовця, але раніше стверджували, що його стан тяжкий.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

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ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".