Словацкие СМИ пишут, что Фицо прооперировали и он в сознании

Словацкие издания Aktuality и Dennik N вечером 15 мая сообщили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который стал жертвой покушения, был прооперирован и находится в сознании.

Об этом пишет "Европейская правда".

Издание не сообщает подробностей об операции над Фицо, которая длилась более четырех часов. Официальные источники не комментировали состояние здоровья чиновника, но ранее утверждали, что его состояние тяжелое.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

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СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".