Уряд Словаччини: Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Міністри оборони та внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк та Матуш Шутай Ешток заявили, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який раніше зазнав замаху, все ще перебуває на операційному столі.

Їхні слова на брифінгу наводить портал Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Каліняк повідомив, що Фіцо все ще оперують, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що прем'єр-міністр вже перебуває в стабільному стані. "Трагічний день для нас означає боротьбу за життя прем'єр-міністра", – заявив словацький міністр оборони.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток також підтвердив інформацію про те, що Фіцо досі оперують. "Злочинець зробив п'ять пострілів, і прем'єр-міністр перебуває у критичному стані. Він все ще перебуває на операційному столі", – сказав він.

Реклама:

Голова словацького МВС також заявив, що рішення стрільця "було політично мотивованим" і виникло незабаром після президентських виборів.

Шушай Ешток також оголосив, що влада посилить охорону урядовців, політиків, зокрема опозиційних, та представників ЗМІ Словаччини.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".