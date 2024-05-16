Віцепрем'єр Словаччини: Фіцо нічого не загрожує, операція минула добре

Віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба стверджує, що операція над головою уряду Робертом Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Тараби, "наскільки мені відомо, операція пройшла добре – і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе". Він додав, що зараз життю Фіцо "нічого не загрожує".

Словацький віцепрем'єр розповів, що у Фіцо стріляли "з дуже близької відстані".

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"Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію", – сказав Тараба.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".