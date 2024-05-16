Вице-премьер Словакии: Фицо ничего не угрожает, операция прошла хорошо

Вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба утверждает, что операция над главой правительства Робертом Фицо прошла хорошо и его жизни ничего не угрожает.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью BBC.

По словам Тарабы, "насколько мне известно, операция прошла хорошо – и я думаю, что в конечном итоге он выживет". Он добавил, что сейчас жизни Фицо "ничего не угрожает".

Словацкий вице-премьер рассказал, что в Фицо стреляли "с очень близкого расстояния".

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"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию", – сказал Тараба.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".