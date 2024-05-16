У Берліні стались сутички після пропалестинської демонстрації: є затримані

У Берліні напередодні увечері після мирної демонстрації з нагоди "Дня Накба", який відзначають палестинці, стались сутички в районі Нойкьольн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними поліції, демонстранти підпалювали сміттєві баки, а також використовували піротехніку і бенгальські вогні.

Поліція заарештувала двозначну кількість демонстрантів, повідомила речниця поліції.

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За даними правоохоронців, спочатку близько 200 осіб зібралися на Зонненалеє після заклику через соціальні мережі. Потім демонстранти розділилися на невеликі групи і попрямували в різних напрямках.

Ситуація заспокоїлася близько 1-ї години ночі.

"День Накба" – буквально "День катастрофи" – щороку відзначають 15 травня палестинські араби. Цей день є символом втрати палестинцями їхніх домівок, коли згадують про примусове переміщення палестинського населення внаслідок проголошення незалежності Ізраїлю.

Минулими вихідними пропалестинські групи провели демонстрацію в районі Нойкьольн під гаслом "Припиніть озброювати Ізраїль". Учасників демонстрації розігнала поліція.

Крім того, у шведському місті Мальме, де проходив фінал пісенного конкурсу "Євробачення", організували демонстрацію із закликом відсторонити Ізраїль через його військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС в Газі.

Під час акції в Мальме поліція затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг.