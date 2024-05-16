У Берліні стались сутички після пропалестинської демонстрації: є затримані
У Берліні напередодні увечері після мирної демонстрації з нагоди "Дня Накба", який відзначають палестинці, стались сутички в районі Нойкьольн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
За даними поліції, демонстранти підпалювали сміттєві баки, а також використовували піротехніку і бенгальські вогні.
Поліція заарештувала двозначну кількість демонстрантів, повідомила речниця поліції.
За даними правоохоронців, спочатку близько 200 осіб зібралися на Зонненалеє після заклику через соціальні мережі. Потім демонстранти розділилися на невеликі групи і попрямували в різних напрямках.
Ситуація заспокоїлася близько 1-ї години ночі.
"День Накба" – буквально "День катастрофи" – щороку відзначають 15 травня палестинські араби. Цей день є символом втрати палестинцями їхніх домівок, коли згадують про примусове переміщення палестинського населення внаслідок проголошення незалежності Ізраїлю.
Минулими вихідними пропалестинські групи провели демонстрацію в районі Нойкьольн під гаслом "Припиніть озброювати Ізраїль". Учасників демонстрації розігнала поліція.
Крім того, у шведському місті Мальме, де проходив фінал пісенного конкурсу "Євробачення", організували демонстрацію із закликом відсторонити Ізраїль через його військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС в Газі.
Під час акції в Мальме поліція затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг.