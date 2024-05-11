Грету Тунберг вивели з пропалестинської акції біля місця проведення Євробачення
Новини — Субота, 11 травня 2024, 23:02 —
Поліція шведського міста Мальме ввечері 11 травня затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Тунберг разом із кількома тисячами людей брала участь в заявленій раніше акції протесту біля Мальме-Арени – місця проведення цьогорічного Євробачення.
Через деякий час поліція вирішила звільнити площу біля Мальме-Арени, заявив речник правоохоронців Рікард Лундквіст. Він пояснив, що протестувальники заважали глядачам потрапити до арени, а також вигукували образи в їхній бік.
"Мета – підтримати громадський порядок і безпеку", – додав Лундквіст. Серед винесених з місця протесту була й активістка Грета Тунберг.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024
Greta Thunberg detained by the police after joining a large group of anti-Israel protesters clashing with the Swedish police.
The violence is taking place near Malmö Arena where the Eurovision Song Contest just started.
🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/7RR6fEteiJ
Наразі невідомо, чи будуть Тунберг або іншим учасникам протесту висуватись обвинувачення.
Євробачення у Мальме проходить з безпрецедентними заходами безпеки: у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.
Акції проти участі Ізраїлю в Євробаченні відбувались біля Мальме-Арени протягом тижня.