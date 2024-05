Грету Тунберг вивели з пропалестинської акції біля місця проведення Євробачення

Поліція шведського міста Мальме ввечері 11 травня затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Тунберг разом із кількома тисячами людей брала участь в заявленій раніше акції протесту біля Мальме-Арени – місця проведення цьогорічного Євробачення.

Через деякий час поліція вирішила звільнити площу біля Мальме-Арени, заявив речник правоохоронців Рікард Лундквіст. Він пояснив, що протестувальники заважали глядачам потрапити до арени, а також вигукували образи в їхній бік.

"Мета – підтримати громадський порядок і безпеку", – додав Лундквіст. Серед винесених з місця протесту була й активістка Грета Тунберг.

