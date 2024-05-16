В Берлине произошли столкновения после пропалестинской демонстрации: есть задержанные

В Берлине накануне вечером после мирной демонстрации по случаю "Дня Накба", который отмечают палестинцы, произошли столкновения в районе Нойкёльн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным полиции, демонстранты поджигали мусорные баки, а также использовали пиротехнику и бенгальские огни.

Полиция арестовала двузначное количество демонстрантов, сообщила пресс-секретарь полиции.

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По данным правоохранителей, сначала около 200 человек собрались на Зонненалее после призыва через социальные сети. Затем демонстранты разделились на небольшие группы и направились в разных направлениях.

Ситуация успокоилась около 1 часа ночи.

"День Накба" – буквально "День катастрофы" – ежегодно отмечают 15 мая палестинские арабы. Этот день является символом потери палестинцами их домов, когда вспоминают о принудительном перемещении палестинского населения в результате провозглашения независимости Израиля.

Напомним, на прошлых выходных пропалестинские группы провели демонстрацию в районе Нойкельн под лозунгом "Прекратите вооружать Израиль". Учасников акции разогнала полиция.

Кроме того, в шведском городе Мальме, где проходил финал песенного конкурса "Евровидение", организовали демонстрацию с призывом отстранить Израиль из-за его военной операции против террористической группировки ХАМАС в Газе.

Во время акции в Мальме полиция задержала и вывела экоактивистку Грету Тунберг.