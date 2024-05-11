У Мальме зібрався протест з вимогою усунити Ізраїль від участі в Євробаченні

У шведському місті Мальме, де у суботу відбудеться фінал цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, організували демонстрацію із закликом відсторонити Ізраїль через його військову операцію проти тероритистичного угруповання ХАМАС в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Тисячі людей зібралися в центрі Мальме, щоб вдруге цього тижня пройти маршем через місто з великим мусульманським населенням, вимагаючи виключити Ізраїль з конкурсу та припинити вогонь у Газі.

Reuters

Організатори конкурсу, які кажуть, що Євробачення не є політичним заходом, відкинули заклики заборонити участь Ізраїлю. Однак вони попросили Ізраїль змінити текст своєї пісні, яка спочатку називалася "October Rain" що, ймовірно, було посиланням на атаку ХАМАС 7 жовтня.

Реклама:

Пісня була перейменована на "Hurricane", а ізраїльській співачці Іден Голан дозволили брати участь в конкурсі, де вона вийшла у фінал.

У четвер тисячі пропалестинських демонстрантів вже проводили протест проти участі Ізраїлю. Водночас у той же день проізраїльські прихильники також пройшли маршем на підтримку Голан.

Також повідомляли, що крайня ліва партія Sumar, яка входить до коаліційного уряду Іспанії, запустила в соцмережах кампанію, мета якої – не допустити виступу Ізраїлю у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у шведському Мальме в суботу, 11 травня.

Євробачення у Мальме проходить з безпрецедентними заходами безпеки: у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.