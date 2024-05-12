У Берліні поліція розігнала антиізраїльську демонстрацію

У Берліні напередодні увечері пропалестинські групи провели демонстрацію в районі Нойкьольн під гаслом "Припиніть озброювати Ізраїль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Спочатку демонстрація проходила мирно, але під кінець її учасники почали скандувати антиізраїльські гасла.

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Поліція розігнала несанкціоноване зібрання. Однак згодом учасники заворушень почали зводити барикади та кидати петарди.

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Великий контингент берлінської поліції зміг заарештувати деяких учасників заворушень. Поліцейських закидали пляшками, петардами та камінням.

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Після опівночі ситуація заспокоїлась. Поліція перевірила заарештованих.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом грубого порушення громадського порядку, замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження майна та порушення Закону про зібрання.

Напередодні у шведському місті Мальме, де проходив фінал пісенного конкурсу Євробачення, організували демонстрацію із закликом відсторонити Ізраїль через його військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС в Газі.

Під час акції в Мальме поліція затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг.