Во Франции заявили о связи мятежников Новой Каледонии с Азербайджаном

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что часть выступающих за независимость сил в Новой Каледонии, которые причастны к беспорядкам, имеют связи с Азербайджаном.

Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом Дарманен заявил в эфире France 2.

Министра спросили, играют ли какую-то роль в событиях в Новой Каледонии, заморской территории Франции, такие страны, как Россия, Китай и Азербайджан.

"Что касается Азербайджана – это не какая-то выдумка, это реальность... Мне жаль, что часть пронезависимых сил в Каледонии имеют соглашение с Азербайджаном", – сказал Дарманен, отметив, что в этом "нет сомнений".

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Он добавил, что несмотря на определенные попытки вмешательства, ни одна страна не имеет прямого влияния на происходящее в Новой Каледонии, и Франция "сохраняет суверенитет" на своей территории.

Europe 1 в своих материалах упоминает, что еще в 2023 году Азербайджан приглашал в Баку представителей сил, выступающих за независимость, из французских заморских территорий Мартиника, Гвиана, Новая Каледония и Французская Полинезия. По итогам того съезда сформировали "Бакинскую инициативную группу" с целью поддерживать "движения за освобождение от колониального господства".

А в апреле Конгресс Новой Каледонии и Нацассамблея Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Интерес Азербайджана к такому сотрудничеству может быть обусловлен тем, что Франция поддерживает хорошие отношения с его историческим противником Арменией, в том числе сотрудничает в военной сфере.

С понедельника в Новой Каледонии - заморской территории Франции, которая давно стремится к независимости – начались протесты против конституционной реформы избирательного права, которая позволит голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

В 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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