Вірменія вже отримала першу зброю з Франції

Вірменія отримала від французьких виробників першу партію зброї, найближчим часом поставлять також партію бронемашин "Бастіон".

Як повідомляє "Європейська правда", про це публічно оголосили під час візиту до Вірменії міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

Лекорню заявив, що Вірменія у четвер отримала першу партію замовленого оборонного обладнання. Newsam уточнює, що йдеться про прилади нічного бачення.

"Також надійде партія бронемашин "Бастіон". Не буду вдаватися у надмірні деталі про те, яка зброя буде надіслана, але все це – оборонне обладнання, тому що пріоритет у цьому регіоні – захист населення і кордонів", – цитує французького міністра вірменська служба "Радіо Свобода".

Лекорню також сказав, що Франція готова надати Вірменії ракети для ППО, якщо у цьому буде необхідність, зокрема ракети "Містраль".

Крім того, Лекорню зазначив, що обіцяне постачання радарів GM200 від виробника Thales відбудеться найближчим часом. У французьких ЗМІ згадували, що мова йде про три радари зі здатністю виявляти літаки на глибині до 250 км.

AFP повідомляє, що у рамках візиту підписали угоду про купівлю гвинтівок з французькою PGM, а також меморандум, що передбачає допомогу з навчанням вірменських офіцерів.

Також міністр Лекорню підтвердив, що Франція відправить у Вірменію військового спецрадника для консультування партнерів щодо розташування ППО.

Співпраця для посилення обороноздатності активізувалася між Вірменією та Францією з літа 2023 року.

У Баку різко розкритикували намір Франції продавати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що побоюється "широкомасштабної війни" з боку Азербайджану.