У Грузії двом затриманим на протестах загрожують кримінальні звинувачення

Розслідування щодо двох затриманих на протестах у Тбілісі ведуть за кримінальною статтею, санкції за якою передбачають покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

МВС Грузії повідомило про затримання двох осіб за "завдання шкоди майну групою осіб", що визначено 187 ст. кримінального кодексу і передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

За версією поліції, ці двоє затриманих поруч з іншими учасниками протесту 14 травня, у день фінального голосування за закон про "іноагентів", умисно пошкодили захисний залізний бар’єр біля входу у парламент.

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Інших причетних до цього епізоду встановлюють.

Раніше повідомляли про 13 затриманих на протесті у вівторок 14 травня, їм висували адміністративні звинувачення, як дрібне хуліганство і непокора поліції.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

У середу міністри закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів"; у партії влади розкритикували їхні дії.

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