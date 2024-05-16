Спікер парламенту Грузії обурився участю іноземних міністрів в акції протесту в Тбілісі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, який представляє керівну партію "Грузинська мрія", обурився через участь міністрів закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії в акції протесту проти скандального закону про "іноагентів".

Заяву Папуашвілі опублікував у себе у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, участь іноземних політиків в протестах – це "не просто недружній жест", а ще й "симптом того, що російська влада передала частину свого світогляду своїм найзапеклішим опонентам".

"Звернення до групи схвильованої молоді, очолюваної радикальними опозиційними партіями проти уряду, і називання їх "усім народом" — це поведінка, яку ви очікуєте радше від радянських чи російських пропагандистів, ніж від міністра закордонних справ країни-члена ЄС", – сказав Папуашвілі.

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Він накинувся зі звинуваченнями на адресу країн Балтії, зазначивши, що "дехто" в урядах цих країн "занадто захопився власною риторикою".

"Бачення світу в чорно-білих тонах привело їх до стану, коли кожен, хто не копіює їхню риторику, автоматично стає ворогом", – додав Папуашвілі.

Спікер переконаний, що уряд Грузії давно довів свою відданість європейським і євроатлантичним цінностям і політиці.

Він також спробував переконати, що ухвалення закону про "іноагентів" було необхідним, оскільки "Грузії доводиться долати драматичні зовнішні виклики здебільшого самотужки".

"Однією з таких проблем є непідзвітні іноземні гроші, які вільно вливаються в політичну систему Грузії, в тому числі в радикальні угруповання. Нове законодавство про прозорість іноземного впливу покликане вирішити цю проблему", – зазначив Папуашвілі.

Він вважає, що протестують проти цього закону, ті, "кого він зачіпає".

"Приєднання іноземних високопосадовців до цих протестів, при відвертому нехтуванні суверенітетом Грузії та дипломатичною практикою, в ім'я "демократії та прав людини", є лицемірством у кращому випадку, а в гіршому – підривною діяльністю. Грузія потребує друзів і підтримки, а не лицемірства і підривної діяльності. Ми вже наїлися цього з півночі", – вказав Папуашвілі.

Напередодні міністри Литви, Естонії та Ісландії приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів". Появу європейських політиків на проспекті Руставелі, де відбувається акція, зустріли оплесками.

Візит очільників МЗС до Грузії відбувся після того, як парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

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