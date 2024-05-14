Силовики почали розгін протесту під парламентом Грузії, затримують учасників

Співробітники силових структур розпочали розгін протестувальників біля будівлі парламенту Грузії проти ухвалення закону про "іноагентів", проводяться затримання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грузинський проєкт SOVA.

З боку Площі Свободи до парламенту рушили колони силовиків із водометами. Громадян закликають розійтися, у протилежному випадку проти них буде застосовано силу.

фото Радіо Свобода

Точна кількість затриманих невідома. Силовики повністю відтіснили демонстрантів від території перед будівлею парламенту.

За даними ЗМІ, серед затриманих – Лазаре Грігоріадіс, цивільний активіст, який брав участь в акціях протесту навесні 2023 року, дістав тюремний строк, але був помилуваний президенткою.

"ТВ Пірвелі" пише про затримання лідера Антиокупаційного руху Давида Кацараву.

Як пише "Эхо Кавказа", в МВС Грузії стверджують, що мітинг біля будівлі законодавчого органу вийшов за рамки норм, встановлених законом "Про збори і демонстрації", і набув насильницького характеру.

Раніше учасники мітингу пошкодили захисний залізний бар'єр, встановлений біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії більшістю голосів ухвалив у третьому, остаточному читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Опозиція, громадянський сектор і західні партнери Грузії називали закон "російським" і закликали владу не ухвалювати скандальний законопроєкт. Акції протесту в Тбілісі тривають уже близько місяця.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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