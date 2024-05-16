В Грузии двум задержанным на протестах грозят уголовные обвинения

Расследование в отношении двух задержанных на протестах в Тбилиси ведут по уголовной статье, санкции по которой предусматривают наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

МВД Грузии сообщило о задержании двух человек за "причинение вреда имуществу группой лиц", что определено 187 ст. Уголовного кодекса и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

По версии полиции, эти двое задержанных рядом с другими протестующими 14 мая, в день финального голосования за закон об "иноагентах", умышленно повредили защитный железный барьер у входа в парламент.

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Других причастных к этому эпизоду устанавливают.

Ранее сообщалось о 13 задержанных на протесте во вторник 14 мая, им выдвигали административные обвинения, как мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

В среду министры Литвы, Эстонии и Исландии присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах". Появление европейских политиков на проспекте Руставели, где проходила акция, встретили аплодисментами.

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