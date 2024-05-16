Понад половина держав ЄС підтримують відправлення мігрантів у треті країни

П'ятнадцять держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Звернення до Єврокомісії на чотири сторінки, датоване 15 травня, окрім Данії, підтримали Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Румунія, Фінляндія та Чехія.

Підписанти наполягають на "всеосяжному, взаємовигідному і тривалому партнерстві" з країнами, розташованими вздовж маршрутів міграції до Євросоюзу – за прикладом угод, укладених із Туреччиною, Тунісом і Єгиптом. Ці країни отримують кошти ЄС в обмін на посилення прикордонного контролю.

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Також вони згадують як приклад протокол, підписаний минулого року між Італією та Албанією, згідно з яким італійська сторона тимчасово відправлятиме в балканську країну до 36 тисяч мігрантів на рік, поки будуть розглядатись їхні заяви на отримання притулку.

Імовірно, лист 15 держав ЄС був опублікований з нагоди завершення роботи над новим Пактом про міграцію та притулок – всеосяжної реформи, яка передбачає нові спільні міграційні правила для всіх країн-членів Євросоюзу.

Ця реформа була остаточно ухвалена у вівторок, 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки. Але деякі країни, зокрема Польща, вже виступили проти неї.