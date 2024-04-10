Туск обіцяє "захистити Польщу" від переселення мігрантів за майбутніми правилами ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не погоджується з механізмом "солідарності" в розселенні шукачів притулку в Європейському Союзі, передбаченому в схваленому Європарламентом Пакті про міграцію і притулок.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це він сказав журналістам 10 квітня.

Польський прем’єр пообіцяв, що Варшава "так чи інакше не погодиться на механізм переселення" мігрантів або плати за їхнє непереселення.

"Ми знайдемо – тому що ми вже маємо це в голові – такі способи, що навіть якщо цей пакт набуде чинності в більш-менш такому вигляді, в якому він був проголосований сьогодні в (Європейському парламенті. – Ред.), ми захистимо Польщу від механізму переселення", – запевнив Туск.

Європарламент 10 квітня підтримав пакет заходів у межах оновленого Пакта про міграцію та притулок, які становлять найбільший за останнє десятиліття перегляд правил прийняття іноземних мігрантів.

Пакт зокрема передбачає механізм "добровільної солідарності". Згідно з ним, держави ЄС мають забезпечувати розміщення щонайменше 30 тисяч мігрантів щороку, або сплачувати по 20 тисяч євро за кожну особу, яку не прийняли, або брати участь в операціях на зовнішніх кордонах ЄС.

Міграційний пакт ще має бути схвалений Радою Європейського Союзу. Польський уряд уже оголосив, що голосуватиме проти.

Зазначимо, що за 2023 рік до ЄС торік прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку громадянської війни у Сирії.