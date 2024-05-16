Более половины государств ЕС поддерживают отправку мигрантов в третьи страны

Пятнадцать государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Обращение к Еврокомиссии на четыре страницы, датированное 15 мая, кроме Дании, поддержали Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Румыния, Финляндия и Чехия.

Подписанты настаивают на "всеобъемлющем, взаимовыгодном и длительном партнерстве" со странами, расположенными вдоль маршрутов миграции в Евросоюз – по примеру соглашений, заключенных с Турцией, Тунисом и Египтом. Эти страны получают средства ЕС в обмен на усиление пограничного контроля.

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Также они вспоминают в качестве примера протокол, подписанный в прошлом году между Италией и Албанией, согласно которому итальянская сторона будет временно отправлять в балканскую страну до 36 тысяч мигрантов в год, пока будут рассматриваться их заявления на получение убежища.

Предположительно, письмо 15 государств ЕС было опубликовано по случаю завершения работы над новым Пактом о миграции и убежище – всеобъемлющей реформы, которая предусматривает новые общие миграционные правила для всех стран-членов Евросоюза.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года. Но некоторые страны, в частности Польша, уже выступили против нее.