Выборы президента Молдовы состоятся в один день с референдумом о ЕС

Парламент Молдовы 16 мая утвердил дату президентских выборов в 2024 году – она состоится 20 октября, то есть в тот же день, что и референдум о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Дату выборов президента Молдовы утвердили голосами фракции партии власти PAS. Они же утвердили дату референдума о европейской интеграции страны, который состоится 20 октября.

Фракция социалистов и коммунистов выступила против проведения референдума в один день с президентскими выборами. Коммунисты также заявили, что хотят обратиться в Конституционный суд Молдовы с требованием признать вопрос референдума неконституционным, а в случае необходимости – и в Венецианскую комиссию.

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Инициатива провести референдум о вступлении в ЕС принадлежит действующему президенту Молдовы Майе Санду. Она предложила провести голосование в один день с президентскими выборами, чтобы сэкономить бюджетные средства и повысить явку избирателей.

Несколько оппозиционных партий ранее заявили о своем несогласии с проведением референдума о ЕС в один день с президентскими выборами, заявив, что будут бойкотировать плебисцит.

Тем не менее, Конституционный суд Молдовы в прошлом месяце объявил положительное заключение на запрос о проведении референдума о вступлении в ЕС. Опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.

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