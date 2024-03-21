Більшість мешканців Молдови не хотіли б обирати Санду на другий термін

Майже 60% опитаних мешканців Молдови вважають, що наступним президентом країни за підсумками цьогорічних виборів мала б стати не чинна президентка Мая Санду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування молдовською компанією IMAS.

Респондентам запропонували обрати між варіантом, що Санду заслуговує на другий термін на посаді президента Молдови, та варіантом, що "було б краще, якби посаду президента обійняв хтось інший".

За переобрання Санду висловилися 38% опитаних, тоді як "комусь іншому" віддали б перевагу 59%, і ще 3% не визначилися з думкою.

У грудні розрив між відповідями на ці два питання був ще більшим: за другий термін Санду висловлювалися 34%, тоді як за зміну президента – 61% і 5% вагалися з відповіддю.

Респондентів також запитали, кого б вони підтримали, якби у другий тур президентських виборів вийшли Мая Санду та проросійський експрезидент Ігор Додон, або ж Санду і мер Кишинева Іон Чебан.

У першому випадку за Додона віддали б голоси 43%, а за Санду – 40%; 13% не пішли б на вибори. У разі вибору між Санду і Чебаном останній випередив би її на один відсотковий пункт – за нього голосували б 39%, за Санду – 38%, і 17% опитаних проігнорували б голосування.



Проте у разі змагання в другому турі з політиком Ренато Усатим або колишньою очільницею регіону Гагаузія Іриною Влах результат був би на користь Санду.

При цьому в питанні, за кого голосували б виборці, якби президентські вибори провели найближчої неділі, Санду випереджує Додона з відривом у десять відсоткових пунктів, а решта кандидатів у потенційному першому турі мали б менше ніж 10% голосів.

Зазначимо, дане опитування не враховує думку молдовської діаспори, де підтримка Маї Санду дуже висока. Голоси діаспори виявилися вкрай важливими для її перемоги на попередніх виборах.

У цьому ж опитуванні з’ясувалося, що більшість мешканців Молдови проти збільшення західної військової допомоги Україні та вважають прийнятним сценарієм замороження війни зі збереженням РФ контролю над загарбаними територіями.

Збір даних проводився протягом лютого 2024 року, всього опитали 1091 особу віком від 18 років. Вибірка вважається репрезентативною для населення Молдови, не включаючи Придністров’я; можлива похибка складає ± 3%.

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