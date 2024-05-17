Прокуратура Словаччини наказала не розголошувати деталей розслідування щодо замаху на Фіцо

Прокуратура Словаччини оголосила "інформаційне ембарго" щодо триваючого розслідування замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Офіс генпрокурора вирішив застосувати "інформаційне ембарго" щодо розслідування замаху на Фіцо, що означає, що поліція не може розповідати про нові деталі.

Водночас керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак публічно заперечив поширювані чутки про те, нібито партнеркою нападника була жінка з України і він "радикалізувався внаслідок спілкування з нею".

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"Така інформація не підтверджувалася, це фейк", – зазначив він.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова і обраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян у зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликали до стриманості й порозуміння.

Надвечір у четвер Пеллегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

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