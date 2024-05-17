Прокуратура Словакии приказала не разглашать деталей расследования о покушении на Фицо

Прокуратура Словакии объявила "информационное эмбарго" относительно продолжающегося расследования покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Офис генпрокурора решил применить "информационное эмбарго" в отношении расследования покушения на Фицо, что означает, что полиция не может рассказывать о новых деталях.

В то же время руководитель Нацполиции Словакии Любомир Солак публично опроверг распространяемые слухи о том, что якобы партнеркой нападавшего была женщина из Украины и он "радикализировался в результате общения с ней".

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"Такая информация не подтверждалась, это фейк", – отметил он.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Словакии Зузана Чапутова и избранный президент Петер Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо и призвали к сдержанности и пониманию.

Вечером в четверг Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, они имели возможность немного поговорить.

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