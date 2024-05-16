Обраний президент Словаччини зміг поговорити з пораненим прем'єром Фіцо

Обраний президент Словаччини Петр Пеллегріні розповів, що поранений напередодні в результаті замаху прем'єр-міністр Роберт Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

За словами Петра Пеллегріні, наразі не можна сказати, що стан Роберта Фіцо повністю поза небезпекою.

"Після короткого візиту до Роберта Фіцо я змушений констатувати, що стан його здоров'я все ще залишається серйозним", – заявив він.

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За його словами, він зміг поговорити з Фіцо лише коротко, оскільки прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків.

Він сказав лише кілька слів Пеллегріні.

"Це була дуже особиста розмова. Ми знаємо один одного більше двадцяти років, тому це зрозуміло. Він був дуже втомлений і в складній ситуації зі здоров'ям. Ми говорили про те, як я радий, що він вижив, і що я бажаю йому якнайшвидшого одужання", – розповів обраний президент.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова і обраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян у зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистерлив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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