ЗМІ: Союзники Франції обурені запрошенням представника РФ на річницю висадки в Нормандії

Рішення Франції запросити Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці операції з висадки в Нормандії, яка відзначається 6 червня, викликало нерозуміння й обурення в її союзників.

Про це йдеться в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Посадовці з Великої Британії та ще двох союзників Парижа висловили занепокоєння щодо запрошення представника Росії з огляду на символічний характер такого кроку й проблеми дипломатичної взаємодії з російськими гостями.

Британський урядовець заявив журналістам, що дії Франції – зокрема нещодавнє прийняття лідера Китаю Сі Цзіньпіна та участь посла в "інавгурації" глави Росії Владіміра Путіна – "викликають занепокоєння".

Реклама:

За його словами, французький президент Емманюель Макрон створив враження, що "перебуває "над сутичкою", і що зрештою збирається стати свого роду мирним посередником" щодо України, що Лондон вважає "абсолютно недоречним".

Дипломат із іншої європейської країни (якої саме, Politico не вказує) заявив, що Париж "застав усіх зненацька", запросивши Росію на святкування 80-річчя висадки в Нормандії, й висловив розчарування відсутністю пояснень з боку Франції.

ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Організатори пам'ятних заходів Mission Libération зрештою підтвердили, що справді запросять Росію, але не главу Кремля Владіміра Путіна.

Організатори святкувань наразі не підтвердили, що Росія прийняла запрошення на урочистості, й не розповідають, хто саме з російського боку буде присутній.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.