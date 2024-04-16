У Франції підтвердили запрошення РФ на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна
У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але не главу Кремля Владіміра Путіна.
Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Як зазначають організатори, Путіна не запросили через загарбницьку війну Росії в Україні.
"З огляду на обставини (війну РФ проти України – Ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", – зазначили організатори.
ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.
Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії. можливе, якщо його держави-учасниці досягнуть консенсусу.
Заява Блінкена перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.
Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.
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