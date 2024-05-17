СМИ: Союзники Франции возмущены приглашением представителя РФ на годовщину высадки в Нормандии

Решение Франции пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины операции по высадке в Нормандии, которая отмечается 6 июня, вызвало непонимание и возмущение у ее союзников.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Чиновники из Великобритании и еще двух союзников Парижа выразили обеспокоенность относительно приглашения представителя России, учитывая символический характер такого шага и проблемы дипломатического взаимодействия с российскими гостями.

Британский чиновник заявил журналистам, что действия Франции – в частности, недавний прием лидера Китая Си Цзиньпина и участие посла в "инаугурации" главы России Владимира Путина – "вызывают беспокойство".

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По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон создал впечатление, что "находится "над схваткой" и что в конце концов собирается стать своего рода мирным посредником" по Украине, что Лондон считает "абсолютно неуместным".

Дипломат из другой европейской страны (какой именно, Politico не указывает) заявил, что Париж "застал всех врасплох", пригласив Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии, и выразил разочарование отсутствием объяснений со стороны Франции.

СМИ ранее сообщили, что Франция пригласит представителей российских властей на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Организаторы памятных мероприятий Mission Libération в конце концов подтвердили, что действительно пригласят Россию, но не главу Кремля Владимира Путина.

Организаторы празднований пока не подтвердили, что Россия приняла приглашение на торжества, и не рассказывают, кто именно с российской стороны будет присутствовать.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.