ЗМІ: Франція запросить РФ на вшанування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії

Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які таким чином відкрили другий фронт у Другій світовій війні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Europe 1, не вказуючи на джерела.

Французька радіостанція стверджує, що Росія буде представлена в Нормандії на початку червня, якщо Москва прийме запрошення Парижа.

Як зазначає Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Залишається невідомим, хто у такому випадку представлятиме Росію, адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера Кремля Владіміра Путіна.

Нагадаємо, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії. можливе, якщо його держави-учасниці досягнуть консенсусу.

Заява Блінкена перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

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