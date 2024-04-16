Кремль про відмову запросити Путіна на 80-річчя висадки в Нормандії: У нас є 9 травня

Речник російського правителя Владіміра Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що Кремль не поінформували про запрошення до Франції на церемонію з нагоди 80-ї річниці висадження союзних військ у Нормандії.

Такий коментар Пєсков надав російському порталу РБК, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника Путіна, "ніхто офіційно до нас не доводив" рішення запросити Росію, але не власне російського правителя.

"Хоча в такому ключі можуть навіть не перейматися. Головне свято – це день перемоги в Москві 9 травня", – запевнив Пєсков.

ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Організатори пам'ятних заходів Mission Libération зрештою підтвердили, що справді запросять Росію, але не главу Кремля Владіміра Путіна.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.