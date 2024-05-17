Нападник на Фіцо постане перед судом 18 травня

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини в суботу, 18 травня, розгляне клопотання прокуратури про запобіжний захід для чоловіка, який скоїв замах на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це агентству TASR повідомила речниця суду Катаріна Кудякова, передає "Європейська правда".

За словами Кудякової, прокуратура у надісланому в п'ятницю клопотанні просить узяти стрільця під варту.

"Прокурор вважає, що обвинувачений може втекти, і вважає, що існує ризик продовження злочинної діяльності, тому він вимагає як запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, так і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пояснила речниця суду.

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Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення у замаху на вбивство за обтяжувальних обставин.

Словацький прем'єр наразі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця, нещодавно він переніс другу операцію, але його стан залишається тяжким.

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