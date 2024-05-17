Фіцо прооперували вдруге, його стан досі важкий

Словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який пережив замах раніше цього тижня, прооперували вдруге, він досі перебуває у важкому стані.

Про це на брифінгу 17 травня повідомили директорка лікарні в місті Банська Бистриця, де перебуває Фіцо, Міріам Лапунікова та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За словами Каліняка, прем'єр-міністр Словаччини переніс операцію, яка тривала менше двох годин. "Команда медиків зробила все можливе, щоб наблизити стан пацієнта до позитивного прогнозу", – пояснив голова Міноборони Словаччини.

Він підкреслив, що стан Фіцо стабільний, але все ще дуже важкий. "Однак процедура дозволила перевірити стан вогнепальних ран і загоїти їх", – додав він.

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"Держава стабільна, пацієнт сьогодні також стабільний", – підкреслив Каліняк.

За словами Лапунікової, лікарі вирішили провести ще одну операцію після повторної комп'ютерної томографії для видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні раніше підтвердив, що в понеділок відбудеться засідання медичної комісії, де буде вирішуватись питання про транспортування Фіцо "ближче до місця проживання" – до Братислави.

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