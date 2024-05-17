Орбан вважає, що нападник на Фіцо – "лівак" і "прихильник війни"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що чоловік, який скоїв замах на голову словацького уряду Роберта Фіцо, є "ліваком" і "прихильником війни".

Про це він розповів слухачам радіо Kossuth у традиційному п'ятничному етері, його слова наводить угорська проурядова газета Magyar Nemzet, повідомляє "Європейська правда".

На думку угорського прем'єра, напад на Фіцо підтверджує, що насильство "стало частиною повсякденного життя" в Європі.

"Ми розраховували на мирну Словаччину. Наш північний сусід (ідеться про Словаччину. – Ред.) після виборів став на шлях миру. Це нам дуже допомогло, і ми втратили цю підтримку", – додав Орбан.

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Він заявив, що нападник на прем'єра Словаччини був "прогресивістською, лівою, провійськовою людиною". Орбан додав, що замах нібито мав на меті перешкодити процесам за мир у Словаччині, і це "збігається з певним розвитком подій у війні" в Україні.

Прем'єр Угорщини не пояснив, звідки в нього такі дані, але пояснив, що під "розвитком подій" мав на увазі візит Олександра Сороса й держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, які "хочуть дати все більші суми грошей".

У тому ж інтерв'ю Орбан заявив, що прем’єр-міністр Словаччини пперебуває "на межі життя та смерті" через два дні після вогнепального поранення внаслідок замаху.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

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