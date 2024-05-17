Нападавший на Фицо предстанет перед судом 18 мая

Специализированный уголовный суд Словакии в субботу, 18 мая, рассмотрит ходатайство прокуратуры о мере пресечения для мужчины, который совершил покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом агентству TASR сообщила пресс-секретарь суда Катарина Кудякова, передает "Европейская правда".

По словам Кудяковой, прокуратура в направленном в пятницу ходатайстве просит взять стрелка под стражу.

"Прокурор считает, что обвиняемый может сбежать, и считает, что существует риск продолжения преступной деятельности, поэтому он требует как меры пресечения в виде подписки о невыезде, так и меры пресечения в виде содержания под стражей", – пояснила пресс-секретарь суда.

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Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

По данным СМИ, Цинтуле уже предъявлено обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Словацкий премьер сейчас находится в больнице в городе Банска Быстрица, недавно он перенес вторую операцию, но его состояние остается тяжелым.

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