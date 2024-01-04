Шольц вдруге їде у регіони, постраждалі від повеней

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдруге за останній тиждень рушає у регіон, що потерпає від повеней.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Шольц вирушить у Форгарц, що на півдні Саксонії-Ангальту. Попереднього разу він приїздив на південь Нижньої Саксонії.

Канцлер запланував зустріч з місцевою владою і рятувальними службами біля дамби у Гельмебрюке, якій через переповнені річки загрожує прорив.

Після того канцлер поїде на підприємство, де заповнюють піском мішки для побудови захисту від води, і подякувати волонтерам, які долучилися до роботи.

Хоча у четвер буде переважно без опадів, наступними днями ситуація може знову погіршитися.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Напередодні повідомляли, що один з районів міста Ольденбург опинився на межі евакуації.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.