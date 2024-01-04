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Шольц вдруге їде у регіони, постраждалі від повеней

Четвер, 4 січня 2024, 10:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдруге за останній тиждень рушає у регіон, що потерпає від повеней.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Шольц вирушить у Форгарц, що на півдні Саксонії-Ангальту. Попереднього разу він приїздив на південь Нижньої Саксонії. 

Канцлер запланував зустріч з місцевою владою і рятувальними службами біля дамби у Гельмебрюке, якій через переповнені річки загрожує прорив. 

Після того канцлер поїде на підприємство, де заповнюють піском мішки для побудови захисту від води, і подякувати волонтерам, які долучилися до роботи.

Хоча у четвер буде переважно без опадів, наступними днями ситуація може знову погіршитися. 

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів. 

Напередодні повідомляли, що один з районів міста Ольденбург опинився на межі евакуації.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді. 

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.

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