Шольц вдруге їде у регіони, постраждалі від повеней
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдруге за останній тиждень рушає у регіон, що потерпає від повеней.
Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".
Шольц вирушить у Форгарц, що на півдні Саксонії-Ангальту. Попереднього разу він приїздив на південь Нижньої Саксонії.
Канцлер запланував зустріч з місцевою владою і рятувальними службами біля дамби у Гельмебрюке, якій через переповнені річки загрожує прорив.
Після того канцлер поїде на підприємство, де заповнюють піском мішки для побудови захисту від води, і подякувати волонтерам, які долучилися до роботи.
Хоча у четвер буде переважно без опадів, наступними днями ситуація може знову погіршитися.
Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.
Напередодні повідомляли, що один з районів міста Ольденбург опинився на межі евакуації.
Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.
Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.