Шольц приехал поддержать затопленные районы на западе Германии
Новости — Суббота, 18 мая 2024, 16:52 —
Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил затопленные регионы на западе страны, где после сильных дождей и непогоды разлились реки, вызвав наводнения и оползни.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.
Шольц отменил свое участие в предвыборном мероприятии в Саарланде на границе с Францией и вместо этого обул резиновые сапоги и наведался в затопленное село Кляйнблиттерсдорф в этой федеральной земле вместе с главой региона Анке Релингер.
Шольц заверил федеральную землю Саарланд в солидарности со стороны федерального правительства.
"К сожалению, это не первый раз, когда нам приходится бороться с большим стихийным бедствием, и поэтому мы, конечно, будем смотреть на то, что нужно сделать здесь и сейчас, и что необходимо", – сказал он журналистам.
Из-за наводнения немецкие спасатели были вынуждены реагировать на тысячи просьб о помощи в столице земли Саарланд Саарбрюккене. Несколько зданий в городе пришлось эвакуировать, поскольку дома и подвалы затопило.
Город организовал альтернативное размещение в школах и создал горячую линию для пострадавших.
Саарланд уже предпринял первые шаги по оказанию финансовой поддержки пострадавшим от стихии.
Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.
В январе этого года отдельные регионы Франции и Германии также пострадали от наводнений, для реагирования на стихийное бедствие активировали Механизм гражданской защиты ЕС.