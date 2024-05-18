Шольц приехал поддержать затопленные районы на западе Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил затопленные регионы на западе страны, где после сильных дождей и непогоды разлились реки, вызвав наводнения и оползни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Шольц отменил свое участие в предвыборном мероприятии в Саарланде на границе с Францией и вместо этого обул резиновые сапоги и наведался в затопленное село Кляйнблиттерсдорф в этой федеральной земле вместе с главой региона Анке Релингер.

Шольц в подтопленном Кляйнблиттерсдорфе Реклама: ФОТО: DPA

Шольц заверил федеральную землю Саарланд в солидарности со стороны федерального правительства.

"К сожалению, это не первый раз, когда нам приходится бороться с большим стихийным бедствием, и поэтому мы, конечно, будем смотреть на то, что нужно сделать здесь и сейчас, и что необходимо", – сказал он журналистам.

Из-за наводнения немецкие спасатели были вынуждены реагировать на тысячи просьб о помощи в столице земли Саарланд Саарбрюккене. Несколько зданий в городе пришлось эвакуировать, поскольку дома и подвалы затопило.

Затопленный выезд на автобан в Саарбрюккене ФОТО: REUTERS

Город организовал альтернативное размещение в школах и создал горячую линию для пострадавших.

Саарланд уже предпринял первые шаги по оказанию финансовой поддержки пострадавшим от стихии.

Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.

В январе этого года отдельные регионы Франции и Германии также пострадали от наводнений, для реагирования на стихийное бедствие активировали Механизм гражданской защиты ЕС.