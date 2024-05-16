Росія висилає військового аташе Британії і обіцяє, що це ще не все

Міністерство закордонних справ Росії 16 травня оголосило про вислання аташе з військових питань британського посольства у відповідь на аналогічний крок Лондона, але сказало, що готує наступні кроки.

Таке, як пише "Європейська правда", опублікували на сайті російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії традиційно назвало рішення Британії вислати російського аташе "політично мотивованою дією з яскраво вираженим русофобським характером, що завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам".

Представнику посольства Британії, якого викликали в МЗС Росії, оголосили про вислання британського аташе з питань оборони – він повинен "у тижневий термін" покинути російську територію.

Реклама:

"Цим заходом наша реакція на оголошені 8 травня недружні антиросійські дії британської сторони не вичерпується. Про подальші кроки у відповідь ініціатори ескалації будуть проінформовані", – багатозначно анонсували в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Британія оголосила про видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, та позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях.

Крім того, Лондон запровадив нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, в тому числі обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

Також російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб оголосити йому про ухвалені заходи.