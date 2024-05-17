Британія запровадила санкції за торгівлю зброєю між Росією та КНДР

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти трьох компаній та однієї фізичної особи за незаконну торгівлю зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

Нові санкції спрямовані проти компанії Paekyangsan Shipping, яка перевозить нафтопродукти між КНДР та РФ, а також Toplivo Bunkering Co за те, що вона дозволила суднам, які беруть участь у таких перевезеннях, перебувати в російському порту Східний.

Заходи включають заморожування активів, транспортні санкції та заборону на поїздки, а також спрямовані проти російського постачальника вантажних послуг "Восточная Стивидорная компания" та директора ТБК Алексєя Воротнікова, йдеться в заяві уряду.

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"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля РФ та КНДР, спрямовані на обхід санкцій ООН щодо нафтопродуктів, які допомагають сприяти незаконним військовим програмам Північної Кореї", – йдеться в повідомленні.

Лондон зазначив, що діє разом з міжнародними партнерами та процитував слова міністра закордонних справ Девіда Кемерона про те, що Сполучене Королівство продовжуватиме притягати до відповідальності Москву й Пхеньян за такі поставки зброї.

"(Господар Кремля Владімір) Путін напружує всі сили, щоб підтримати свою незаконну війну в Україні, навіть вдаючись до незаконних торгових угод з КНДР "зброя в обмін на нафту", грубо порушуючи санкції ООН, за які сама ж РФ і проголосувала..." – зазначив глава МЗС.

Напередодні міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.

Схема з постачання зброї між Росією та КНДР пов'язана з громадянином Словаччини, торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.