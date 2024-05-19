Британия видит прямую угрозу со стороны союза России и Китая

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что усиливающийся альянс между Россией и Китаем представляет угрозу для западных стран, а также призвал европейские страны увеличить военную помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждая в воскресном интервью телеканалу Sky News влияние союза России и Китая, растущее во всем мире, Шаппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".

"Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются", – отметил он.

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Эти комментарии прозвучали после недавней поездки хозяина Кремля Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против "сдерживания" их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.

Обсуждая захватническую войну РФ против Украины, министр обороны Великобритании сказал, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.

"Мы находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве", – резюмировал Шаппс.

Ранее он назвал отчаянным шагом решение МИД России объявить персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве.

Напомним, в начале мая Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, и лишение дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как считают, использовались в разведывательных целях.

Кроме того, Лондон ввел новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в частности ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

В ответ Россия 16 мая объявила о высылке атташе по военным вопросам британского посольства и пообещала, что продолжение следует.