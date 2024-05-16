У Британії відреагували на вислання свого аташе з Росії: Відчайдушний крок
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував рішення Міністерства закордонних справ Росії оголосити персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві.
Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Шаппс написав у Twitter (X).
На думку британського міністра, вислання Росією аташе з питань оборони Британії "є відчайдушним кроком".
"Тоді як російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою Путіна з нашим аташе було те, що він уособлював непохитну підтримку Великою Британією України на тлі його незаконного і варварського вторгнення", – додав він.
Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 16, 2024
Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion.
Нагадаємо, на початку травня Британія оголосила про видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, та позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях.
Крім того, Лондон запровадив нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.
У відповідь Росія 16 травня оголосила про вислання аташе з військових питань британського посольства і пообіцяла, що далі буде.