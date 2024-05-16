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У Британії відреагували на вислання свого аташе з Росії: Відчайдушний крок

Новини — Четвер, 16 травня 2024, 21:44 — Олег Павлюк

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував рішення Міністерства закордонних справ Росії оголосити персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Шаппс написав у Twitter (X).

На думку британського міністра, вислання Росією аташе з питань оборони Британії "є відчайдушним кроком".

"Тоді як російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою Путіна з нашим аташе було те, що він уособлював непохитну підтримку Великою Британією України на тлі його незаконного і варварського вторгнення", – додав він.

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Нагадаємо, на початку травня Британія оголосила про видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, та позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях.

Крім того, Лондон запровадив нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

У відповідь Росія 16 травня оголосила про вислання аташе з військових питань британського посольства і пообіцяла, що далі буде.

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Велика Британія Росія
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