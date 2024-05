У Британії відреагували на вислання свого аташе з Росії: Відчайдушний крок

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував рішення Міністерства закордонних справ Росії оголосити персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Шаппс написав у Twitter (X).

На думку британського міністра, вислання Росією аташе з питань оборони Британії "є відчайдушним кроком".

"Тоді як російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою Путіна з нашим аташе було те, що він уособлював непохитну підтримку Великою Британією України на тлі його незаконного і варварського вторгнення", – додав він.

Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move.



Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion.